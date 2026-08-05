Скільки іноземців воюють за Україну: Решетилова дала відповідь

Вона стверджує, що ці бійці представляють щонайменше 72 країни світу.

Близько 16 тисяч іноземних добровольців нині воюють за Україну у складі Сил оборони. Про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

Вона стверджує, що ці бійці представляють щонайменше 72 країни світу, а майже 40% із них - громадяни країн Латинської Америки.

За її словами, від початку роботи Офісу військового омбудсмана 27 січня до установи надійшло понад 300 скарг від іноземних військовослужбовців, членів їхніх родин та уповноважених осіб.

Відео дня

"Спеціальна робоча група Офісу аналізує проблеми іноземців на всіх етапах служби та реагує на порушення у сферах фінансового й матеріального забезпечення, медичної допомоги та надання статусу учасника бойових дій", - сказала вона.

Решетилова стверджує, що Україна послідовно розбудовує державний механізм захисту прав іноземців, які служать в нашій армії.

"Важливою складовою цієї роботи є підтримка та готовність дипломатичних установ України долучатися до вирішення питань, пов'язаних із захистом прав та законних інтересів іноземних добровольців", - додала військовий омбудсман.

Іноземні добровольці в ЗСУ

Раніше повідомлялось, що Україна може втратити частину потенційних іноземних добровольців через те, що уряд Колумбії підвищив зарплати військовим. Тоді президента країни Густаво Петро анонсував підвищення зарплат для всіх військових посад.

Вас також можуть зацікавити новини: