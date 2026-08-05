Зеленський допустив, що партнери притримали антибалістику, щоб Україна була 'поступливою'

За його словами, офіційно партнери пояснювали зменшення поставок бойовими діями на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що отримав від партнерів відмову щодо надання додаткових антибалістичних засобів. Про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

За його словами, офіційно партнери пояснювали зменшення поставок бойовими діями на Близькому Сході Однак він припускає, що могли бути й політичні мотиви.

"Принаймні, ми таку офіційну причину отримали від наших партнерів, передусім США, але і європейських… Я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була, скажімо так, більш поступлива. На мій погляд, і не без цього. Ми розуміємо, що це серйозний виклик", – сказав глава держави.

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Президент наголосив, що Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони мають, "стиснувши зуби, зробити все", щоб партнери збільшили постачання антибалістичних засобів ППО.

"Ми всі повинні цим займатися… Військові мають знищувати пускові ворога", - додав Зеленський.

Відмова США надати антибалістику – що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі в Овальному кабінеті, президент США Дональд Трамп відхилив прохання Зеленського про надання трьох сотень додаткових ракет до системи ППО Patriot. Трамп пояснив таке рішення дефіцитом цих ракет на складах США. Також він заявив, що Вашингтон сам потребує боєприпасів для захисту американських баз на тлі війни на Близькому Сході. Крім відмови постачати ракети до Patriot, президент США досі вагається й щодо передачі Україні технологій на виробництво цих боєприпасів.

Раніше президент наголошував, що цьогоріч значно скоротилося постачання антибалістичних ракет від партнерів. За словами Володимира Зеленського, кількість ракет для ППО, що постачаються в Україну, скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком.

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