Макрон різко відреагував на нові удари РФ по Києву

За його словами, кожна нова атака "підтверджує один очевидний факт: Росія має заплатити ціну за свою агресію та відповісти за свої злочини".

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європа не піддасться втомі чи залякуванню щодо України після нових російських ударів по Києву.

"У Києві та його околицях Росія вкотре обрала мішенню мирних жителів. Ця політика терору, що здійснюється за допомогою ракет і безпілотників, є неприйнятною", - написав Макрон у X.

За його словами, кожна нова атака "підтверджує один очевидний факт: Росія має заплатити ціну за свою агресію та відповісти за свої злочини".

Відео дня

"Разом з Україною ми не піддамося втомі чи залякуванню. Європейський Союз та його партнери продовжуватимуть посилювати тиск на Росію, зокрема за допомогою нових санкцій, одночасно зміцнюючи військову підтримку України, щоб вона могла захистити себе та своє населення", - додав Макрон.

Удар по Києву та області

В результаті російського обстрілу в ніч на 5 серпня знищено склади відомих брендів одягу та взуття. Зокрема, під удар Росії потрапив логістичний комплекс Puma.

У Puma не виключають, що в найближчі тижні або навіть місяці в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів бренду. Водночас представники компанії зазначають, що робиться все можливе для відновлення логістики.

Під час атаки постраждала також інфраструктура модної компанії Intertop Ukraine.

Вас також можуть зацікавити новини: