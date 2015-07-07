До України з першим візитом за останні 12 років прибув президент Болгарії (фото)

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава української держави Петро Порошенко.

Він зазначив, що Плевнелієв приїхав із робочим візитом в Україну вперше за останні 12 років.

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"Вітаю в Києві Росена Плевнелієва з першим візитом за останні 12 років", - написав президент.

Крім того, Порошенко наголосив, що цінує постійну і надійну підтримку Болгарії у складні для України часи боротьби за територіальну цілісність.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Республіки Болгарія Даніел Мітов 5-6 липня перебували з робочим візитом в Одеській області.