Томенко вважає, що закон про обрання мера Києва у два тури має шанс

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) прогнозує, що коаліція демократичних сил рекомендуватиме Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ підтримати запровадження двох турів голосування при обранні мера Києва.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ми сьогодні проводимо збори коаліції, і я переконаний, що ми зможемо переконати Президента і його секретаріат, що для демократії та для поваги киян нам треба обрати суспільно легітимного мера – людину, яку підтримує більшість громади Києва”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Депутат вважає, що закон про обрання міського голови столиці у два тури має шанс бути ухваленим у ВР.

Крім того, М.ТОМЕНКО переконаний, що запровадження двох турів безпосередньо під час виборчої компанії не буде оскаржене у суді.

“Я не бачу тут жодної проблеми. Я, як депутат трьох скликань, не пам’ятаю жодної виборчої компанії, щоб ми не підкорегували виборче законодавство. Не пам’ятаю, щоб оскаржували легітимність Президента, депутатів ВР 5-го, 6-го скликання”, - сказав він.

На думку представника БЮТ, голосування у два тури має бути запроваджене не тільки у Києві, а, принаймні, в усіх обласних центрах України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, член Президії Політради партії “Народний Союз Наша Україна”, віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликав демократичну коаліцію внести зміни до законодавства щодо проведення виборів мера Києва у два тури.