Новий посол України в США допускає "ширший" формат переговорів щодо Донбасу

У Заходу немає рішення на відповідь, що робити наступного року, якщо Росія кардинально не змінить своєї позиції щодо України та Донбасу. Тому можливе створення нового, ширшого формату переговорів для врегулювання конфлікту.

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив посол України в США Валерій Чалий.

Він також висловив надію, що і до Росії "все-таки приходить розуміння, до чого веде її нинішня позиція".

"Я думаю, що всі розуміють, що пора вже виходити на якісь рішення. Не виключаю, що на якомусь етапі може бути зустріч перших осіб держав або представників високого рівня. Я допускаю, що це може бути ширший формат для припинення ескалації конфлікту і в цілому. Це може статися. Але дуже важко передбачити, коли саме", - сказав Чалий.

Він нагадав, що останнім часом "немає серйозного прогресу" ні щодо припинення вогню, ні щодо обміну полоненими.

"І втома від України теж присутня. Плюс у фокусі уваги — Греція, Сирія, Близький Схід. Але, тим не менш, упевнений, що вперше в історії США в президентській передвиборній кампанії питання Україна—Росія стоятиме так гостро. Євросоюз, як ви знаєте, продовжив свої санкції до кінця січня наступного року, а в Криму — до 23 червня 2016 року. Хоча це було досить непросто. Що буде далі — поки важко сказати. Однак є чіткий сигнал, що в разі серйозної ескалації, якихось наступальних дій з боку бойовиків країни Заходу готові до посилення санкцій. І цей сигнал чітко доведений до керівництва Російської Федерації", - розповів посол.

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Нагадаємо, 10 липня президент призначив Валерія Чалого послом України в США. До цього моменту Чалий працював заступником голови Адміністрації президента.