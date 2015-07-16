Депутати відмовилися працювати до 1 вересня без канікул
15:02, 16 липня 2015Політика
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Депутати Верховної Ради відмовилася продовжувати роботу другої сесії восьмого скликання до 1 вересня.
REUTERS
Відповідна постанова ставилася на голосування двічі, проте жодного разу не набрала необхідну кількість голосів - 185 і 187 голосів, передає "Українська правда".
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Постанова передбачала "продовжити термін проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання до 1 вересня 2015 року".
Пропонувалося встановити, що для прийняття Верховною Радою необхідних рішень пленарні засідання Верховної Ради скликаються у разі необхідності головою парламенту.
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