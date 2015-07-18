Активісти повідомляють про шквал дзвінків в організацію "Стоп Підкуп" від жителів Чернігова
Затримання і огляд Toyota Camry у Чернігові, який координував скупку голосів на користь кандидата Березенка, а також подальша публікація списків «десятників» і просто виборців, які бажали продати голос, призвела до шквалу дзвінків на гарячу лінію організації «Стоп Підкуп».
Про це повідомили активісти організації.
«Після того, як був проведений огляд, чернігівці стали дзвонити практично безперебійно. Одних обурила наявність зброї у агітаторів. І якщо скупка голосів чомусь сприймається багатьма як «злочин без жертв», то зброя — вже зовсім інша справа», - пояснюють активісти «Стоп Підкуп».
"Нагадаємо, в машині агітаторів С. Березенко були знайдені два автомати, помпову рушницю, чотири пістолети і патрони до всього арсеналу. Абсолютно ясно, що справа більше не має відношення навіть до «брудних передвиборних технологій», мову скоріше можна вести про тероризм, що прийшов у мирне місто. Чи варто говорити, що і кваліфікуватися ця справа буде зовсім інакше. До речі, за порушення передвиборчого законодавства — як за скупку, так і за продаж голосів, - відповідно до статті 160 КК України покладається сім років. І в даний момент багато заповзятливих чернігівців, які вирішили підзаробити на продажі голосів, опинилися в складному становищі — у відкритий доступ потрапили списки «торговців». Оскільки сам факт наявності у такому списку — вірний шанс на кримінальну справу, багато поспішають «виправитися», спробувати отримати імунітет або просто здатися «з повинною», - зазначили в організації.
«Так і кажуть — ви знаєте, я був неправий, я не підтримую цього кандидата і не хочу мати нічого з цим спільного. Ви нам допоможете?», - коментують активісти «Стоп Підкупу».
«І починають розповідати «схеми» скупки голосів, здавати явки, «десятників». Власне, про роздачу грошей на Полуботка 20/1 ми дізналися в тому числі і по гарячій лінії. В даний момент усі наші активісти з головою поринули в роботу — звернень і випадків підкупу настільки багато, що ми вже не справляємося. Схоже, стався якийсь моральний перелом і тепер дуже багато розкаюються і здають спільників», - повідомили в організації.
«Незважаючи на те, що заявок дуже багато, вони всі будуть розглянуті. І за всіма відповідними випадками будуть складені звернення в правоохоронні органи. Покарання не уникне ніхто, будьте впевнені. Майдан стояв за чесні вибори. І вибори будуть чесними, чого б нам це не коштувало» - запевняють активісти «Стоп Підкупу».
"Нагадуємо, що скупка і продаж голосів — кримінально каране діяння строком до семи років. Будьте розумні і свідомі, дотримуйтесь закону. Телефонуйте на гарячу лінію «Стоп Підкуп» 0 800 509 101, якщо дізнаєтеся про порушення закону", - повідомили в організації.