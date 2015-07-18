Активісти повідомляють про шквал дзвінків в організацію "Стоп Підкуп" від жителів Чернігова

Про це повідомили активісти організації.

«Після того, як був проведений огляд, чернігівці стали дзвонити практично безперебійно. Одних обурила наявність зброї у агітаторів. І якщо скупка голосів чомусь сприймається багатьма як «злочин без жертв», то зброя — вже зовсім інша справа», - пояснюють активісти «Стоп Підкуп».

"Нагадаємо, в машині агітаторів С. Березенко були знайдені два автомати, помпову рушницю, чотири пістолети і патрони до всього арсеналу. Абсолютно ясно, що справа більше не має відношення навіть до «брудних передвиборних технологій», мову скоріше можна вести про тероризм, що прийшов у мирне місто. Чи варто говорити, що і кваліфікуватися ця справа буде зовсім інакше. До речі, за порушення передвиборчого законодавства — як за скупку, так і за продаж голосів, - відповідно до статті 160 КК України покладається сім років. І в даний момент багато заповзятливих чернігівців, які вирішили підзаробити на продажі голосів, опинилися в складному становищі — у відкритий доступ потрапили списки «торговців». Оскільки сам факт наявності у такому списку — вірний шанс на кримінальну справу, багато поспішають «виправитися», спробувати отримати імунітет або просто здатися «з повинною», - зазначили в організації.

«Так і кажуть — ви знаєте, я був неправий, я не підтримую цього кандидата і не хочу мати нічого з цим спільного. Ви нам допоможете?», - коментують активісти «Стоп Підкупу».

«І починають розповідати «схеми» скупки голосів, здавати явки, «десятників». Власне, про роздачу грошей на Полуботка 20/1 ми дізналися в тому числі і по гарячій лінії. В даний момент усі наші активісти з головою поринули в роботу — звернень і випадків підкупу настільки багато, що ми вже не справляємося. Схоже, стався якийсь моральний перелом і тепер дуже багато розкаюються і здають спільників», - повідомили в організації.

«Незважаючи на те, що заявок дуже багато, вони всі будуть розглянуті. І за всіма відповідними випадками будуть складені звернення в правоохоронні органи. Покарання не уникне ніхто, будьте впевнені. Майдан стояв за чесні вибори. І вибори будуть чесними, чого б нам це не коштувало» - запевняють активісти «Стоп Підкупу».

"Нагадуємо, що скупка і продаж голосів — кримінально каране діяння строком до семи років. Будьте розумні і свідомі, дотримуйтесь закону. Телефонуйте на гарячу лінію «Стоп Підкуп» 0 800 509 101, якщо дізнаєтеся про порушення закону", - повідомили в організації.