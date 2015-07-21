Яценюк пообіцяв Дніпропетровську нову поліцію у листопаді

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, підкресливши, що Дніпропетровськ є дуже важливим містом для України.

За словами прем'єра, у поліції працюватимуть 1100 співробітників, 100 екіпажів, які патрулюватимуть місто цілодобово.

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Яценюк зазначив, що заробітна плата поліцейських у Дніпропетровську буде такою ж як і в Києві - від 8 до 10 тис. грн.

“Набір в поліцію фактично почався з сьогоднішнього дня в Дніпропетровську академію внутрішніх справ. Ми запрошуємо всіх тих, хто хоче берегти спокій дніпропетровців, пройти конкурс до нового підрозділу, в першу чергу це стосується учасників антитерористичної операції”, - наголосив прем'єр-міністр України.

Також, за його словами, розглядається питання про створення у Дніпропетровську поліції на воді.

Яценюк нагадав, що після Дніпропетровська поліцейські підрозділи з'являться у Львові, Харкові, Одесі, Миколаєві та Хмельницькому. Щодо Луцька та Ужгорода, прем'єр зазначив, що для створення підрозділів у цих містах “потрібно шукати гроші”.