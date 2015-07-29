Порошенко призначив Гнатишина послом України в Молдові

Президент України Петро Порошенко призначив Івана Гнатишина Надзвичайним і Повноважним Послом України в Молдові.

Відповідний указ глави держави №456/2015 від 28 липня опублікований на президентському сайті. Читайте такожПорошенко призначив Георгія Туку головою Луганської ОДА Раніше УНІАН повідомляв, що президент призначив Валерія Чалого надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки.

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