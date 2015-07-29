На момент загибелі російських журналістів телефони Савченко були вже в бойовиків - дані мобільних операторів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Севрук сказав сьогодні на брифінгу.

"Ці докази сьогодні були озвучені адвокатом, що у нас є інформація від наших мобільних операторів, що на момент того, коли було вбито журналістів, вона вже була затримана і її телефонні апарати працювали на території, підконтрольній бойовикам", - сказав Севрук.

Читайте такожГПУ оголосить про підозру у вчиненні злочинів щодо СавченкоДовідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і вивезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.

Читайте такожБілінг мобільного Савченко доводить її непричетність до смерті російських журналістів - адвокат