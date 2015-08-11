У ВР пропонують визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного проекту є народний депутат Микола Княжицький («Народний фронт»).

Текст проекту постанови на сайті ВР поки що відсутній.

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Між тим голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Рефат Чубаров висловив впевненість, що проект постанови про визнання депортації з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу буде підтриманий переважною більшістю народних депутатів.

«Для кримськотатарського народу, для Криму, які знову потрапили у біду від Росії, є дуже символічним те, що така ініціатива та підтримка всім останнім закликам кримських татар, включаючи звернення до України і українського народу учасників Всесвітнього конгресу кримських татар, який відбувся 1 -2 серпня 2015 року у Анкарі (Туреччина), проявлена саме з боку українських патріотів, представлених у парламенті України», - написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook.