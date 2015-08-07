Чубаров просить виключити двох кримських екс-депутатів із списку зрадників

Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ці два депутати відкрито виступили проти незаконної позачергової сесії Верховної Ради АРК, скликаної та проведеної 27 лютого 2014 року, і не брали участі в її роботі.

"У "Списку колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які підозрюються у державній зраді й оголошені в розшук", складеному прокуратурою Автономної Республіки, серед інших вказані два прізвища – Абдураїмов Енвер (депутатська група Партії регіонів України) і Каджаметова Сафуре (депутатська група «Курултай-РУХ»), які відкрито виступили проти незаконної позачергової сесії Верховної Ради АРК, скликаної та проведеної 27 лютого 2014 року, і, відповідно, участі в її роботі не брали", - йдеться в повідомленні.

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Також Чубаров зазначив, що ці депутати, виконуючи рішення Меджлісу, не брали участь і у всіх наступних засіданніх парламенту Автономної Республіки Крим.

"Включення колишніх депутатів Верховної Ради АРК Абдураїмова Енвера і Каджаметової Сафуре у "Список колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які підозрюються у державній зраді і оголошені в розшук" є неправомірним і вони повинні бути виведені з даного "Списку..."", - вважає Чубаров.

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В «Списке бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые подозреваются в государственной измене и ... Posted by Рефат Чубаров on Thursday, August 6, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, Чубаров заявив, що головне зараз - попрацювати над удосконаленням змісту Конституції України, в тому числі, виходячи з права кримськотатарського народу на самовизначення на своїй землі.