Суд скасував заборону на діяльність Опозиційного блоку в Івано-Франківській області

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківському окружному адміністративному суді, де слухалася справа, суд частково задовольнив позов Опозиційного блоку проти Івано-Франківської обласної ради.

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Зокрема, суд частково скасував рішення Івано-Франківської облради від 17 квітня 2015 року "Про заборону легалізації та діяльності КПУ, Партії регіонів, Опозиційного блоку та Партії розвитку на території Івано-Франківської області", а саме частину, що стосується Опозиційного блоку. Йдеться про пункт рішення облради щодо "заборони на території Івано-Франківської області діяльності та зняття з реєстрації в області політичної партії Опозиційний блок". Скасувати інші пункти рішення облради суд відмовив.

Оскаржити рішення суду обласна рада може в Львівському апеляційному адміністративному суді через Івано-Франківський адміністративний у десятиденний термін.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на сесії Івано-Франківська облрада заборонила на території області Партію регіонів, Комуністичну партію України, партію Опозиційний блок і Партію розвитку України.