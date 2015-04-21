Луценко радить "Опозиційному блоку" тішитися радянською історією під дулами окупантів
Лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко розкритикував “Опозиційний блок” за підтримку радянської історії.
Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на засіданні парламенту він наголосив, що є внуком “двох дідів, які познайомилися в 1945 році під Рейстагом”.
Луценко наголосив, що голосував за законопроект “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки” для того, щоб “знищити сталінську символіку”.
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“Криваві скелети в будьонівках мають перестати тримати за руки і ноги майбутнє України”, - підкреслив Луценко.
За його словами, містам України мають бути повернуті їхні історичні назви.
“Всім, хто вболіває за радянську історію, пропоную негайно ініціювати перейменування Донецька в Сталіно, а Луганська у Ворошиловград і тішитися тією радянською історією під дулами вєжливих окупантів з Кремля”, - заявив Луценко.
“Ми будемо жити на своїй землі, де є українські назви, українська історія, українська гордість за нашу перемогу в 1945 році і нашу перемогу над окупантами в найближчий час”, - підкреслив Луценко.
Фракція “Опозиційний блок” закликає президента України Петра Порошенка заветувати Закон “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, ухваленого 9 квітня.
Про це заявив на засіданні Верховної Ради голова цієї фракції Юрій Бойко. На його переконання, цей закон “розколює Україну”.
Бойко закликав Порошенка застосувати право вето до цього закону, а “якщо цього не відбудеться, то ми залишаємо за собою право оскаржувати дію цього закону у Конституційному Суді України”.