Луценко радить "Опозиційному блоку" тішитися радянською історією під дулами окупантів

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на засіданні парламенту він наголосив, що є внуком “двох дідів, які познайомилися в 1945 році під Рейстагом”.

Луценко наголосив, що голосував за законопроект “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки” для того, щоб “знищити сталінську символіку”.

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“Криваві скелети в будьонівках мають перестати тримати за руки і ноги майбутнє України”, - підкреслив Луценко.

За його словами, містам України мають бути повернуті їхні історичні назви.

“Всім, хто вболіває за радянську історію, пропоную негайно ініціювати перейменування Донецька в Сталіно, а Луганська у Ворошиловград і тішитися тією радянською історією під дулами вєжливих окупантів з Кремля”, - заявив Луценко.

“Ми будемо жити на своїй землі, де є українські назви, українська історія, українська гордість за нашу перемогу в 1945 році і нашу перемогу над окупантами в найближчий час”, - підкреслив Луценко.

Фракція “Опозиційний блок” закликає президента України Петра Порошенка заветувати Закон “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, ухваленого 9 квітня.

Про це заявив на засіданні Верховної Ради голова цієї фракції Юрій Бойко. На його переконання, цей закон “розколює Україну”.

Бойко закликав Порошенка застосувати право вето до цього закону, а “якщо цього не відбудеться, то ми залишаємо за собою право оскаржувати дію цього закону у Конституційному Суді України”.