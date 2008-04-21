У Нашій Україні вважають, що Жванія готує державний переворот?

Народний депутат України (фракція НУ-НС) Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ вважає, що «Народна самооборона» допомагає Блоку Юлії Тимошенко готувати «державний переворот», підтримуючи створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо внесення змін до Конституції.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи заяву народного депутата від групи «Народна самооборона» Олеся ДОНІЯ про підтримку створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з розробки змін до Конституції.

«Всім відомо, що «Народну самооборону» фінансував Давид ЖВАНІЯ, якого Президент піддав критиці і відсторонив від керівництва Міністерством з питань надзвичайних ситуацій. Д.ЖВАНІЯ створив свій проект і рано чи пізно, можливо, не всі вони, але певна частина, спрямовуватимуть свою діяльність проти Президента», – сказав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ, додавши, що політичний проект Д.ЖВАНІЇ має намір розпочати «власне життя».

На переконання М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, ініціатива створити у парламенті Тимчасову спеціальну комісію з розробки змін до Конституції «спрямована на зміну устрою влади в Україні на парламентсько-президентську республіку з подальшою ліквідацією посади Президента».

Він також додав, що главі держави варто звернути на це увагу, оскільки цю ініціативу можна розглядати як бажання здійснити державний переворот.

«Президента обирав народ, і народ наділив його відповідними повноваженнями. Тому будь-які спроби обмежити його повноваження слід розглядати як державний переворот», – наголосив М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня народний депутат О.ДОНІЙ (фракція «Наша Україна - Народна самооборона» заявив, що депутатська група «Народна самооборона» підтримує створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України із внесення змін до Конституції.

На створенні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради наполягають фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

У той же час лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО від імені фракції висловився категорично проти створення цієї комісії.

Він заявив, що голосування членів БЮТ за створення ТСК щодо Конституції може привести до розколу коаліції.