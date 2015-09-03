Депутат: Поліомієліт на Закарпатті – результат безсистемності у роботі МОЗ

Про це сьогодні повідомив народний депутат групи «Партія «Відродження», член Комітету з питань охорони здоров’я Андрій Шипко.

«Безсистемна та незважена робота МОЗ призвела до хронічної незабезпеченості закладів охорони здоров’я вакцинами для планових профілактичних щеплень. Відсоток охоплення необхідними щепленнями по деяким захворювань впав до 12%, і це при необхідних для колективного захисту 90%», - розповів нардеп.

«Керівництво МОЗ мусить хоч зараз зосередитися на роботі, та перейти від слів до діла. Балачками вірус зупинити неможливо, і жодні закони тут теж не допоможуть. Проте кинувши усі сили на боротьбу з поліомієлітом, необхідно щоб чиновники не забули, що є ще і дифтерія, кір, туберкульоз та інші інфекційні захворювання, від яких теж необхідно проводити вакцинацію згідно календаря (Календар профілактичних щеплень – авт.), а не коли «припече», – додав Андрій Шипко.