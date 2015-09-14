Посол України в Австрії порівняв Путіна з Чикатило, який пропонує дітям молоко

"Путін заявив, що настав час налагоджувати відносини з Україною. Це все одно, якби Чикатило заявив, що настав час давати молоко дітям...", - написав посол у своєму мікроблозі в Twitter.

Путін заявив, що настав час налагоджувати відносини з Україною. Це все одно якби Чикатіло заявивши, що настав час давати молоко дітям... — olexander scherba (@olex_scherba) September 14, 2015

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня президент Росії Путін заявив, що відносини з Україною необхідно відновлювати у повному обсязі, особливо якщо це стосується Донбасу.

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Довідка УНІАН. Олександр Щерба був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Австрії в листопаді 2014 р. Він відомий тим, що в березні відмовився брати участь у пам'ятних заходах з нагоди визволення Європи від фашизму разом з представниками Росії.