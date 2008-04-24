Ющенко ні з Тимошенко, ні з Яценюком конфліктувати не має наміру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його критика на адресу уряду направлена на допомогу, а не на шкоду Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на щоквартальній прес-конференції у Києві.

«Коли з моїх уст іде критика, вона не для того, щоб обрізати крила, а щоб окрилити», - підкреслив Президент.

Він підкреслив, що жодною своєю дією не ставить за мету мати конфронтацію ні з прем’єр-міністром, ні з головою парламенту.

«Моя мета – забезпечити нормальний діалог», - підкреслив він.

Він зауважив, що необхідна консолідована політика і Президента, і демократично обраного уряду, і парламенту.

«Коли політика базується на політиці однієї особи, незалежно про яку особу йдеться, стає все важче і важче», - зауважив Президент.

Він закликав до консолідації, зауваживши, що не потрібно політиканство ставити на заміну тим функціям, які повинні існувати в робочому режимі між Президентом, КМУ та парламентом.

«Я цією дорогою іду», - сказав Президент.