З чернігівської ”Батьківщини” вигнали двох керівників фракцій БЮТ

У Чернігові 26 квітня на пленумі обласної організації ВО „Батьківщина” було прийнято рішення про виключення з партії керівників фракцій у місцевих радах, а також окремих депутатів.

Про це повідомив УНІАН керівник виборчих програм Громадянської мережі "Опора" Олександр ЛОМАКО.

За його інформацією, на пленумі звільнено з лав партії голову фракції БЮТ в обласній раді, першого заступника голови обласної „Батьківщини” Анатолія БОГУША, голову фракції БЮТ у міській раді Чернігова Світлану ГЛУЩЕНОК, голову Чернігівської міської організації „Батьківщини” Ігоря ЛЬОДОВОГО, депутатів Чернігівської міськради Віталія ГРИЦЯ та Владислава КУХАРЯ.

"Крім виключення їх з лав партії ініціатори цього процесу добиватимуться відкликання першого - з депутатського корпусу Чернігівської обласної ради, а останніх чотирьох – міської", - наголосив О.ЛОМАКО.

У свою чергу основною причиною виключення вказаної п’ятірки із партії заступник голови Бюджетного комітету Верховної Ради України, представник БЮТ Олег ЛЯШКО назвав розміщення фірмою “Gold Future” на своїх рекламних площах у Чернігові плакатів, де критикується діючий уряд за намагання «втягнути Україну до НАТО». Рекламну агенцію “Gold Future” очолюють депутати міськради В.ГРИЦЬ та В.КУХАР, які є членами фракції БЮТ, сказав він.

Депутати міськради були виключені з лав партії “за дії, що понижують авторитет партії”, а керівник фракції та міської партійної організації, а також голова фракції БЮТ в облраді - за те, що не прослідкували та вчасно не поставили на місце своїх депутатів, сказав О.ЛЯШКО.

Водночас О.ЛОМАКО вважає, що насправді ця ситуація - чергова серія конфлікту всередині місцевого БЮТу, яка є продовженням боротьби за контроль за чернігівським осередком блоку.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2007 року фракція БЮТ у Чернігівській міській раді виключила зі свого складу трьох депутатів - Віктора БЕРЕЖНОГО, Віктора СЕХІНА та Валерія ПАНЕКА “які разом з "регіоналами", комуністами і соціалістами роздавали чернігівську землю”. Фракція також запропонувала позбавити їх депутатських мандатів.

Тоді фракція БЮТ у міськраді разом із фракцією ПСПУ на знак протесту проти розгляду земельних питань залишила залу засідань, а депутати В.БЕРЕЖНИЙ, В.ПАНЕК і В.СЕХІН залишилися у залі і продовжили роботу.