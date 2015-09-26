Добровольчі батальйони інтегрують в нові поліцейські та гвардійські підрозділи

Добровольчі батальйони в системі Міністерства внутрішніх справ України будуть реформовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові після прийняття присяги поліцейськими заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Він зазначив, що сьогодні в лавах нової харківської поліції перебувають 27 осіб, які пройшли АТО, в тому числі з добровольчих підрозділів.

“Ці хлопці будуть інтегруватися як в патрульну поліцію, так, більшість з них хочуть цього, вони будуть іти в корпус оперативної раптової дії, в спецназ. Так само ці хлопці будуть іти в Національну гвардію, яка зараз змінюється, де також створюються нові підрозділи”, - сказав Аваков.

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Він також зазначив, що продовжать існування спеціальні підрозділи міліції, які будуть перетворені в спеціальні поліцейські підрозділи.

“Ніхто не скасовував спеціальні підрозділи міліції, які залишаться спеціальними підрозділами поліції до тих пір, поки ворог біля воріт, і поки буде потрібна спеціальна поліція, яка буде зупиняти ці ситуації. Хлопців цих ми цінимо, поважаємо і далі будемо намагатися просувати”, - наголосив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дали старт роботі патрульної служби: присягу склали близько 800 нових патрульних поліцейських.