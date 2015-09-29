Виступ Порошенка з трибуни Генасамблеї ООН (відео)

Пряму трансляцію виступу глави української держави можна буде побачити на офіційному сайті ООН.

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Варто зазначити, що четвертий день візиту президента до США також передбачає низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн та участь в офіційних заходах ООН.

Крім того, на завершення свого візиту до США Порошенко виступить з промовою у Колумбійському університеті.