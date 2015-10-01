У Херсоні відмовляють у реєстрації кандидатом у мери Володимиру Сальдо, який 10 років очолював місто

Про це йдеться в заяві партії «Наш край».

Як відзначили у партії, жодних причин свого рішення Херсонська міська виборча комісія не навела. У зв’язку із відмовою у реєстрації «Наш край» звернувся до Херсонського окружного адміністративного суду.

У партії відзначають, що рішення міськвиборчкому є нічим іншим, як банальною розправою влади із головним конкурентом.

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«Володимира Сальдо добре знають у Херсоні, адже він десять років – з 2002 по 2010-й - забезпечував життєдіяльність міста. Сьогодні ж Володимира Сальдо, який користується значною підтримкою громади, попри здоровий глузд не реєструють кандидатом у мери. І стоїть за цим обласна влада на чолі з головою облдержадміністрації Андрієм Путіловим, адже влада боїться сильного конкурента», - заявляють у партії.

Нагадаємо, нещодавно Запорізька обласна виборча комісія за надуманими причинами відмовилась реєструвати кандидатів від «Нашого краю» на виборах до Запорізької обласної ради. Однак Запорізький окружний адміністративний суд скасував цю постанову виборчкому.