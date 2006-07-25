Hyundai презентувала оновлену версію свого купе (фото)

В рамках Міжнародного автошоу, що проходить в Китаї, в Гуанджу (Guangzhou) компанія Hyundai представила оновлену модифікацію своєї моделі Hyundai Coupe. Цей автомобіль зазнав, головним чином, ряду змін в дизайні кузова. Очікують, що європейська прем`єра новинки пройде вже у вересні, в рамках автомобільної виставки в Парижі.

Впізнати оновлену модель буде не складно - у неї повністю нове рішення передньої частини кузова, з іншою решіткою радіатора, оригінальним бампером і фарами головного світла. Крім того, Hyundai Coupe одержав також модернізовані передні крила і капот. Задні ліхтарі купе відрізняються допрацьованою схемотехнікою, в нижній частині заднього бампера з`явилася певна подібність дифузора з інтегрованими патрубками випускної системи. Нарешті, передні крила новинки отримали невеликі вентиляційні прорізи з повторювачами покажчиків повороту.

Двигуни в оновленій моделі залишилися поки колишні - це дволітровий 143-сильний чотирициліндровий мотор, а також 2,7-літровий 167-сильний V6. Чи отримав автомобіль які-небудь зміни в технічній начинці - поки не відомо.

Лента.ру