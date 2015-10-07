У Маріуполі четверо бойовиків здалися міліції, сподіваючись уникнути в'язниці

"В Маріуполь повернулися 4 учасники незаконних збройних формувань, які пошкодували, що перейшли на бік бойовиків, і повністю каються", - йдеться в повідомленні.

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Міліція зазначає, що вони сприяють правоохоронним органам у затриманні своїх ще воюючих спільників, сподіваючись уникнути в'язниці.

Крім того, повідомляється, що нещодавно суд виправдав 39-річного маріупольця, який кілька місяців провів в рядах терористів, ніс службу на блокпосту біля Путилівського мосту в Донецьку.

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"Коли Донецький аеропорт почали обстрілювати, фігурант злякався за своє життя і попросився у відпустку. Після чоловік зізнався, що за мізерні гроші і величезний ризик для життя повинен був виконувати накази командирів ДНР. Це і підштовхнуло маріупольця залишити так звану "народну республіку", - йдеться в повідомленні.

Повернувшись в Маріуполь, він був затриманий співробітниками міліції, після чого визнав помилковість своїх рішень і розкаявся.

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