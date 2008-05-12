Сьогодні суд розгляне позов Турчинова до Черновецького

Сьогодні о 16.30 в Печерському районному суді Києва (вул. Хрещатик, 42-а) відбудеться попереднє слухання справи за позовом першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА до голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ і ТРК «Київ» про захист честі й гідності, ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації.

Про це УНІАН повідомили у Печерському райсуді.

Після завершення слухання представник Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в суді, адвокат Андрій ФЕДУР відповість на запитання журналістів.