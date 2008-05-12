Сьогодні суд розгляне позов Турчинова до Черновецького
12:36, 12 травня 2008Політика
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Слухання пройдуть у Печерському суді
Сьогодні о 16.30 в Печерському районному суді Києва (вул. Хрещатик, 42-а) відбудеться попереднє слухання справи за позовом першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА до голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ і ТРК «Київ» про захист честі й гідності, ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації.
Про це УНІАН повідомили у Печерському райсуді.
Після завершення слухання представник Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в суді, адвокат Андрій ФЕДУР відповість на запитання журналістів.
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