Сьогодні у Дніпропетровську відбувається нова битва за Україну – Корбан

«Уся країна повинна зрозуміти – і насамперед ті, хто перебуває при владі, в коаліції: ви всі маєте мобілізуватися саме в Дніпропетровській області. Якщо місто і область здати Вілкулу і «Опоблоку», то програє вся Україна», – сказав Корбан в ефірі «Hromadske.TV».

За його словами, саме в Дніпропетровську – «так склалося історично – відбувається битва за Україну». «Перша битва була в 2014 році. Її ми винесли на своїх плечах. Місто було «ватним», не розуміло, де воно – в Україні чи десь по середині. Зараз це абсолютно українське місто, де люди люблять Україну і хочуть жити в Україні. Але тим не менше, такі люди, як Вілкул та його поплічники, які влаштували війну, що призвела до втрати Донецька і Луганська, тепер хочуть закріпитися в Запоріжжі, Дніпропетровську, зробити ці області базовими для себе, щоб повстати з попелу», – вважає Корбан.

«Ми знаємо, що «Опоблок» розпадеться, оскільки його акціонери розсварилися. І тому Вілкул для свого майбутнього проекту шукає базовий регіон. А такими регіонами є Дніпропетровська і Запорізька області. Він вже створив партію «Українська перспектива», на нього працюють політтехнологи Суркова – ці люди з Москви вже приїхали до Дніпропетровська», – сказав політик. Голова політради «Українського об’єднання патріотів» також розповів, що кандидат в мери Дніпропетровська від УКРОПу Борис Філатов перед другим туром виборів звернувся до всіх лідерів партій демократичного спрямування, в тому числі і до Загіда Краснова, із закликом об'єднатися, щоб не допустити реваншу колишніх «регіоналів» .

«Ми очікуємо, що всі демократичні сили найближчим часом проведуть «круглий стіл», за яким знайдуть спільну мову і об'єднаються», – вважає Корбан. Геннадій Корбан підкреслив, що незважаючи на політичні протиріччя з партією «Солідарність» – БПП», «ми готові вгамувати свої амбіції, сісти з усіма політичними силами за стіл переговорів і запропонувати всім партнерські умови, щоб не допустити можливості реваншу, адже йдеться про майбутнє країни».

«Хочу звернутися до всіх політичних сил, які будуть представлені в міськраді Дніпропетровська, – партій «Солідарність», «Самопоміч», «Громадська сила»: ми просимо вас сказати своє слово. Як ні, то ваше мовчання буде означати підтримку «Опоблоку». Ми першими подаємо вам руку і закликаємо не класти в руку камінь», – підсумував лідер УКРОПу.