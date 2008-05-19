Микола Вересень запросить до студії голову фракції Блоку Черновецького в Київраді Комарницького

11:15, 19 травня 2008
Політика
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Сьогодні,  19  травня,  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" - Денис КОМАРНИЦЬКИЙ, голова фракції Блоку Л.Черновецького в Київраді.

Також  19 травня  о 16.40 на телеканалі СІТІ - повтор інтерв`ю Василя  ГОРБАЛЯ, народного  депутата  України, голови Київської міської організації Партії Регіонів.

 

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