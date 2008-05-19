Микола Вересень запросить до студії голову фракції Блоку Черновецького в Київраді Комарницького
11:15, 19 травня 2008Політика
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Сьогодні, 19 травня, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" - Денис КОМАРНИЦЬКИЙ, голова фракції Блоку Л.Черновецького в Київраді.
Також 19 травня о 16.40 на телеканалі СІТІ - повтор інтерв`ю Василя ГОРБАЛЯ, народного депутата України, голови Київської міської організації Партії Регіонів.
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