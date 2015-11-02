Гройсман попросив ГПУ та СБУ поінформувати Раду про подій у Дніпропетровську

Про це він сказав під час погоджувальної ради парламенту. "Я хочу звернутись сьогодні до генерального прокурора, до керівника Служби безпеки України, щоб вони поінформували український парламент про те, які події відбувалися в суботу в Дніпропетровську, яка є загальна зараз ситуація в цьому питанні, - для того, щоб народні депутати України могли дати оцінку всім тим подіям, які відбувались, про які ми з вами поінформовані із засобів масової інформації", - сказав спікер.

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Крім того, Володимир Гройсман повідомив, що у сьогоднішньому засіданні погоджувальної ради бере участь Пет Кокс, який очолює місію з реформування Верховної Ради, що діє в рамках реалізації меморандуму, підписаного спільно з президентом Європарламенту Мартіном Шульцом.

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня у Дніпропетровську почалися обшуки у членів УКРОПу. Обшуки відбулись у будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління "Фонду оборони країни" Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві. Згодом стало відомо, що Корбана утримують у слідчому ізоляторі СБУ.