Філатов - Порошенку: Ви хотіли процес століття - ви його отримаєте

З такими пропозиціями виступив Філатов на своїй сторінці в Facebook.

“Сиджу з захистом Корбана. Основна лінія процесу про розкрадання коштів "Фонду оборони країни". Викликати Дмитра Яроша, одержував каски і сухпайки, як свідка. Опитати Юрія Луценка, отримав чотири бронежилета і забув їх повернути.

Зробити заглиблення в обласній лікарні імені Мечникова на предмет витрачання лікарських препаратів", - пропонує політик.

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Він пише, що кілька батальйонів отримували обладнання від фонду, Корбан оплачував автобуси для вивезення полонених із зони АТО, добровольці отримували в конвертах "доплати до офіційної зарплати".

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Філатов також обурився тим, що для "отримання індульгенції" Корбан повинен був перейти на бік "ЛДНР", розкрадати держбюджет або вести таємні переговори з Путіним.

Політик зазначив, що виклик Порошенка прийнято - процес століття відбудеться.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки «укропівців». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Пізніше Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.

Пізніше стало відомо, що Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ. Влада звинувачує Корбана в створенні злочинного угруповання.