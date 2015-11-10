Рада проголосувала за спецконфіскацію для корупціонерів

За цей закон проголосували 272 із 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, передає кореспондент УНІАН.

Голова комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін на засіданні парламенту зазначив, що запропонована Кабміном норма про поширення спецконфіскації на всі злочини не відповідає вимогам ЄС.

За його словами, директивою ЄС передбачено, що спецконфіскація має стосуватися лише окремих злочинів - корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з відмиванням грошей, тероризмом, злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та інших.

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Він зазначив, що урядом пропонувалося застосування спецконфіскації до третіх осіб.

Кожем'якін наголосив, що одночасно в статті 6 директив ЄС чітко зазначено, що третя особа принаймні повинна була б знати, що мета передачі майна була спрямована на уникнення конфіскації на основі конкретних фактів і обставин, в тому числі, що передача або придбання здійснювалося безоплатно, або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості.

Депутат повідомив, що під час підготовки до другого читання законопроекту надійшло 96 поправок від народних депутатів, і комітетом було враховано 20 пропозицій.

Кожем'якін доповів, що 9 листопада за дорученням голови Верховної Ради Володимира Гройсмана було проведено засідання комітету. За результатами цього засідання підготовлено додаткову порівняльну таблицю до законопроекту, і в ній є дві правки, одна з яких технічна - зміна назви проекту.

Він зазначив, що разом з юридичним управлінням ВР будуть доопрацьовані правки щодо ухваленого закону.