В ГПУ готові змінювати законопроект про спецконфіскацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник генерального прокурора Віталій Касько.

Касько спростував ряд міфів про даний законопроект, які поширюються народними депутатами-противниками ухвалення цього закону. Зокрема, він зауважив, що спецконфіскація та арешт майна застосовуються, згідно з даним законопроектом, не до всіх без виключення кримінальних злочинів, зокрема, злочини, вчинені з необережності, не підпадатимуть під дію цього закону в разі його ухвалення.

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Також Касько додав, що безпідставними є побоювання народних депутатів з приводу того, що даний законопроект, коли він стане законом, буде використовуватися прокурорами для вимагання хабарів з підприємців - фігурантів кримінальних справ.

В цьому зв'язку Касько зауважив, що будь-який закон, який би він не був досконалий, може використовуватися нечистими на руку правоохоронцями з метою власного збагачення.

Крім того, він наголосив, що як арешт майна, так до рішення справи по суті, так і спецконфіскація буде здійснюватися виключно на підставі судової ухвали, і прокурор у судовому процесі повинен буде довести необхідність арешту чи спецконфіскації.

Разом з тим Касько наголосив, що ухвалення цього законопроекту дозволить уникнути ситуації, коли потенційний фігурант кримінального провадження переоформлює своє майно на третіх осіб і, таким чином, у слідства та суду немає підстав для його арешту або конфіскації, навіть коли вина фігуранта справи буде доведена в судовому порядку.

Також, говорячи про арешт майна третіх осіб, Касько зазначив, що і в цьому випадку прокурор повинен буде довести в суді злочинне походження даного майна. Крім того, він зауважив, що процедура арешту та спецконфіскації не стосуватиметься будь-якого майна кримінального провадження, а лише того, яке має відношення до скоєння злочину: або набуте злочинним шляхом, або воно в той чи інший спосіб було знаряддям злочину.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 жовтня прийняла в першому читанні законопроекти, які дозволяють арешт і спецконфіскацію майна в осіб, яких підозрюють у тяжких злочинах, навіть якщо це майно записане на інших осіб (№2540а, №2541а).