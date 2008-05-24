Київський виборчком до 24.00 розбереться з ”дохлими заявами”

Київська територіальна виборча комісія не планує скасовувати реєстрацію кандидатів у депутати від Блоку Юлії Тимошенко.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН секретар тервиборчкому Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ.

«Сьогодні згідно із законом до 24-ї години ми повинні розглянути всі скарги, тому комісія дійсно збиратиметься», - підтвердив він.

За його словами, в комісію надійшло «кілька «дохлих» заяв про зняття з реєстрації деяких кандидатів, зокрема, від ГАК». Але відносно БЮТ, за його словами, скарг немає. «По БЮТ я взагалі не бачив скарг», - повідомив секретар ТВК.

На уточнююче запитання, чи немає в комісії заяв, у зв`язку з якими можна скасувати реєстрацію представників БЮТ, він відповів: «Поки немає».

При цьому Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ зазначив, що для того, щоб зняти з реєстрації сьогодні вночі, потрібні серйозні підстави. «Приміром, якщо обвинувачується кандидат у підкупі виборців і це підтверджено судом», - сказав він.

Відповідаючи на запитання конкретно по кандидату в депутати Київради від БЮТ Тетяні МЕЛІХОВІЙ, Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ сказав: «Там на неї були скарги. Було рішення суду. Все це вже давно закінчено».

На завершення секретар ТВК зазначив, що на його думку, «йде накрутка». «Це черговий піар-хід БЮТ», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, керівник юридичного департаменту БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО висловив стурбованість можливою відміною ТВК реєстрації низки кандидатів у депутати Київради від їхнього Блоку, зокрема, Т.МЕЛІХОВОЇ - керівника фракції БЮТ в чинному складі Київради.

В.ПИЛИПЕНКО звинуватив ТВК в намірі «вкрасти в БЮТ перемогу».