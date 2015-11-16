На виборах у Рівному переміг діючий мер - ОПОРА

За попередньою інформацією, отриманою під час прийняття Рівненькою міською виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців зі 100% виборчих дільниць, переможцем змагання за крісло міського голови став кандидат-самовисуванець Володимир Хомко, який набрав 36 852 голоси виборців.

Про це повідомляє ОПОРА.

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За його опонента, Дмитра Якимця, висуванця партії ВО «Громадський контроль», проголосували 18 450 виборців.

Тобто, за діючого міського голову Володимира Хомка голоси віддали 64,21% виборців, а за Дмитра Якимця – 32,15%.