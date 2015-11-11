У Дніпропетровську кіберзлочинці скупили понад 5 тисяч голосів виборців – Філатов
12:11, 11 листопада 2015Політика
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Народний депутат, кандидат на посаду міського голови Дніпропетровська опублікував на своїй Facebook-сторінці докази підкупу виборців у Дніпропетровську за допомогою електронних грошей.
Політик опублікував списки причетних до підкупу
Купівля голосів здійснювалася через мобільну програму.
«Зараз достовірно доведено, що за біткоїни, конвертовані в гривню на суму 4,3 мільйона, було скуплено понад 5000 голосів виборців», – повідомив депутат.
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Він додав, що є повний доступ до прізвищ, копій паспортів, номерів мобільних телефонів, банківських карток людей, які продали голоси.
Політик опублікував списки причетних до підкупу. «Усіх, хто впізнав своїх знайомих у цих списках, прошу повідомити про це правоохоронні органи», – закликав Борис Філатов.
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