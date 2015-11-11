У Дніпропетровську кіберзлочинці скупили понад 5 тисяч голосів виборців – Філатов

Купівля голосів здійснювалася через мобільну програму.

«Зараз достовірно доведено, що за біткоїни, конвертовані в гривню на суму 4,3 мільйона, було скуплено понад 5000 голосів виборців», – повідомив депутат.

Мое сегодняшнее отсутствие в Раде связано с пребыванием в Киберполиции МВД.Почти целый день давал пояснения по результ... Posted by Borys Filatov on Tuesday, 10 November 2015

Він додав, що є повний доступ до прізвищ, копій паспортів, номерів мобільних телефонів, банківських карток людей, які продали голоси.

Політик опублікував списки причетних до підкупу. «Усіх, хто впізнав своїх знайомих у цих списках, прошу повідомити про це правоохоронні органи», – закликав Борис Філатов.