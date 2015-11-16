Мером Херсона переобрано Миколаєнка

Про це УНІАН повідомили в Херсонській міській територіальній виборчій комісії, яка підписала підсумковий протокол другого туру виборів мера Херсона.

Згідно з інформацією МВК, загальна кількість виборців, що проголосували, склала 53229 людини.

За самовисуванця Миколаєнка віддали свої голоси 37532 виборців (70,51%). За його конкурента, представника "Батьківщини" Владислава Мангера проголосували 15697 херсонців (29,48%).

Таким чином, перемогу на цих виборах здобув чинний міський голова.

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Згідно даними МВК, явка виборців у другому турі виборів міського голови Херсона склала 20,52% і є найнижчим показником по Україні.

Нагадаємо, за результатами першого туру Миколаєнко отримав 24,81% (20 903 голосів), висуванець партії "Наш край" і колишній мер Володимир Сальдо посів друге місце з 16,88% (14 224 голосів), а Мангер посів третє місце з результатом 12,37% (10 418 голосів).

Однак незабаром Сальдо зняв свою канидидатуру з виборів, надавши таким чином право брати участь у другому турі Мангеру.