На Майдані Незалежності активісти зірвали концерт і почали мітинг (відео)

Студентський музичний марафон «Вільні творять майбутнє!» був запланований на честь другої річниці Революції Гідності.

Людей обурило, що річницю Майдану відзначають як свято. Про це повідомляє журналіст Громадського.

Читайте такожРеволюція Гідності стала подією, яка змінила історію Європи і світу - Порошенко

Між активістами та нацгвардійцями сталася сутичка. Постраждалих немає.

Музиканти пішли зі сцени, проспівавши одну пісню.

Люди скандують «Віче!». Зі сцени лунає критика влади та вимоги звіту перед народом. Людей на Майдані потроху більшає, передає журналіст.