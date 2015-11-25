Депутати з "Відродження" очолили Харківську обласну раду

Головою Харківської обласної ради став обраний від партії «Відродження» депутат облради Сергій Чернов, а його заступником став голова фракції партії «Відродження» в облраді Володимир Скоробагач.

Обрання відбулося 25 листопада під час першої сесії Харківської обласної ради нового скликання.

Новопризначений голова Харківської облради під час свого виступу окреслив коло завдань, які стоять перед місцевою владою.

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«Ключовий напрямок, без якого неможливо забезпечити розвиток області у будь якій сфері – збереження миру і гарантія безпеки для життя та здоров’я громадян. Проте зовнішні виклики, загроза цілісності держави, падіння показників вітчизняної економіки, розташування нашого регіону поблизу територій, де відбуваються бойові дії, ні для кого не мають бути виправданням. Навпаки, негативні чинники спонукають нас працювати ще більше», – заявив Сергій Чернов.

Щодо розвитку промисловості в області, то, за словами заступника голови Харківської облради, такі флагмани промислового виробництва як «Турбоатом», «Електроважмаш», «ФЕД», «ХТЗ», «ХАРТРОН», «Комунар» та інші можуть стати джерелами наповнення місцевих бюджетів та створити тисячі нових високотехнологічних робочих місць.

«В цілому розвиток підприємництва має стати ключовим інструментом економічного розвитку регіону. Сьогодні у нас менше 10 підприємств на 1000 осіб населення області, що в 2,5 рази менше, ніж у Києві і в 6 разів менше, ніж у країнах ЄС», – зауважив Сергій Чернов.

Новобраний чиновник закликав реалізувати великий потенціал області також у галузі IT, харчовій та переробній промисловості, фармацевтиці та еко-технологіях, приділити велику увагу відродженню села. Особливий акцент Сергій Чернов зробив на необхідності надання ефективної допомоги учасникам АТО, підтримці сімей загиблих та тимчасово переміщених осіб.

«Харківська обласна рада має зробити все, щоб органи місцевого самоврядування могли раціонально розпоряджатися власними повноваженнями. В міжнародній діяльності Харківська обласна рада має реалізувати європейський вектор», – заявив Чернов.

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В демократичному суспільстві влада має не панувати, а служити, а критеріями якості її роботи має бути професіоналізм та моральна зрілість, переконаний новий голова Харківської обласної ради.

У свою чергу новий заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач подякував за надану довіру та прокоментував політичні питання.

“Я вдячний людям, які довірили мені високе право представляти їхні інтереси в обласній раді. Це мої виборці. Саме для них я буду працювати на цій відповідальній посаді. Поки що, фракція партії Відродження не планує об’єднуватися з жодною з політсил, але сподівається на конструктивну роботу всіх фракцій в обласній раді”, – заявив Скоробагач.