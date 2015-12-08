Україна відреагувала на заяву Шульца про загрозу розпаду ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи заяву президента Європейського парламенту Мартіна Шульца, який висловив сумнів у тому, що ЄС збережеться в сучасному вигляді через 10 років.

Клімкін наголосив, що Євросоюз раніше подолав всі виклики.

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"Він впорається і з цією кризою. Вона особлива, оскільки зачіпає сам спосіб життя для Європейського Союзу, але Європейський Союз, він, безумовно, буде не просто достатньо сильним, а здатним вийти з цієї кризи міцнішими", - підкреслив Клімкін.

"Я є переконаним прихильником євроінтеграції, і тому я впевнений, що разом з Україною Європейський Союз також буде міцніше", - заявив Клімкін.