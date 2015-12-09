ВР дозволила онлайн-трансляцію засідань парламентських комітетів (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№1228) проголосували 232 народних депутатів із 343, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що комітети ВР інформують громадськість про свою діяльність, зокрема, шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань комітетів, прийнятих комітетами актів, протоколів та стенограм засідань комітетів і слухань у комітетах.

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Засідання та інші заходи парламентських комітетів, які проводяться відкрито, мають право відвідувати, журналісти, працівники засобів масової інформації, представники громадських організацій.

Для журналістів, працівників ЗМІ, акредитованих при Верховній Раді, додаткова акредитація для відвідування засідань комітетів не проводиться.

Крім того, встановлюється, що засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. На відкритих засіданнях комітетів присутні мають право здійснювати звукозапис, кіно-, фото- і відеозйомку, трансляцію засідань по радіо і телебаченню, онлайн-трансляцію в мережі Інтернет та/або інших мережах передачі даних у спосіб, що не заважає проведенню засідань комітетів.

Про здійснення звукозапису, кіно-, фото- і відеозйомки, трансляції засідання по радіо і телебаченню, онлайн-трансляції в мережі Інтернет чи інших мережах передачі даних присутні на засіданні особи повідомляють перед початком проведення засідання головуючого, який оголошує про це перед розглядом питань порядку денного засідання.

У разі порушення особами, присутніми на засіданні, порядку проведення засідання чи перешкоджання проведенню засідання комітету, за рішенням комітету такі особи можуть бути видалені з приміщення, де проводиться засідання комітету.

Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.