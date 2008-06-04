У ВР з'ясовують, хто накапостив системі «Рада»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що головна причина проблем у роботі системи «Рада», які виникли учора під час голосування за закон із пропозиціями Президента щодо наповнення дохідної частини бюджету, – “людський фактор”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на сесії парламенту.

«Основна причина – це людський фактор, тобто немає жодних технічних проблем», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.

«В силу порушення технологічної інструкції система не була перезавантажена, і, таким чином, не дала можливості активізувати нових 11 карток народних депутатів (учора 11 народних депутатів України, зареєстрованих замість депутатів-сумісників, склали присягу – УНІАН), і записати їх до відповідних фракцій, і вивести (на табло – УНІАН) результати голосування», – пояснив голова ВР.

А.ЯЦЕНЮК також підкреслив, що «людський фактор» міг «потягнути за собою безпрецедентні наслідки». За його словами, якби учора не був ухвалений згаданий закон, то до Державного бюджету України не було б залучено 140 млрд. грн. «Я вже не кажу про політичні наслідки і політичні заяви, які б лунали з різних сторін з приводу фальсифікації результатів голосування», - додав він.

Крім того, голова ВР зазначив, що зараз готується остаточний акт службового розслідування. «Відповідно до вимог трудового законодавства мною буде прийняте рішення по даному питанню», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він повідомив, що зараз «система працює».

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 червня, під час голосування за закон із пропозиціями Президента щодо наповнення дохідної частини бюджету стався збій в електронній системі “Рада”. На засіданні ВР був присутній Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Голова ВР попросив технічний персонал парламенту подати йому заяви про звільнення у зв`язку зі збоєм у системі «Рада» при голосуванні за згаданий закон. «Подайте мені заяви про звільнення з займаних посад, якщо не вмієте працювати», - сказав він.

11 грудня під час голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра було також констатовано збій у системі “Рада” - не спрацювали картки трьох депутатів.

Тоді спеціальна міжвідомча комісія у складі фахівців СБУ та Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ проводила перевірку щодо втручання в роботу системи «Рада».