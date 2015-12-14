Аваков: Я утримався від того, щоб вдарити Саакашвілі - плеснув йому в обличчя водою

Про інцидент він написав у себе в Facebook.

"Щойно на Раді реформ пан Саакашвілі у відповідь на моє запитання до нього - чому він щодо ОПЗ спілкувався з російським олігархом з Уралхіма і як це пов'язано з процесом приватизації ОПЗ - втратив над собою контроль. Одеський губернатор зірвався на істерику і почав кричати на мене: "Ніхто не має права так розмовляти з Михайлом Саакашвілі... ти корумпований міністр... а я чесна людина..." перейшов до прямих образ", - написав Аваков.

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За його словами, він "утримався" від того, щоб вдарити Саакашвілі і хлюпнув йому в обличчя водою.

"Я давно не бачив настільки ошизівшого популіста... Не давав сказати нічого - перебиваючи всіх, включаючи Президента. Саакашвілі - пустобріх на труднощі, не відповідає ні за що... Вистачить мені артистів і циркачів. Пахати треба, а не тріпатися! Незручні питання викликають істерику? - набридло... Я не збираюся терпіти хамство войовничого мерзотника, який шукає гучний привід для відставки, проваливши роботу на своєму безпосередньому місці. Не маю наміру терпіти хама, людину, що обманює мою країну красивою позою - всі гівнюки, а він у білому...", - пише Аваков.

"Корупціонерів треба садити, а не говорити про них місяцями і не надаючи фактів. Чи не Сакварелідзе займається ОПЗ? Тільки при чому тут розмови Саакашвілі з російським Уралхімом? ОПЗ потрібно продавати відкрито -західній компанії з ім'ям а не оффшоркам російського олігарха, з яким шушукаються чиновники, прикриваючись гучними фразами. Просто треба було Саакашвілі відповісти, а він зірвався... Невинне запитання викликало істерику і образи... На злодієві шапка загорілася?", - підсумував міністр.