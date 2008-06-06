Яценюк закрив засідання ВР

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з регламентом, сьогодні парламент мав працювати до 14.00.

Однак трибуна ВР була заблокована членами фракції Партії регіонів, яка не погоджувалася розблокувати її, пояснюючи це неможливістю заслухати сьогодні звіт голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО перед розглядом питання про її відставку з посади голови ФДМУ.

[ назад ]