Янукович каже, що не розвалював коаліцію

Партія регіонів не докладала зусиль для розвалу коаліції, але для неї це не стало несподіванкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції ПР Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Для мене це не було несподіванкою... Це так сталося, ми принципово нічого не робили», – сказав він.

Він також зазначив, що якщо депутати, які вийшли з коаліції, з кимсь і радилися, то «не з опозицією». «Я не знаю цих хлопців і лише сьогодні подивився на їх фото, коли почув інформацію», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що, якщо б розпад коаліції був несподіванкою, то тоді можна було б говорити «що це дасть комусь якісь дивіденди, чи когось опустить». «А це не є несподіванка, оскільки коаліції де-факто не було взагалі», – вважає лідер фракції ПР. За його словами, члени коаліції отримали «плюси тільки особисті», оскільки «це були їх власні інтереси – чи політичні, чи фінансові».

На запитання журналістів, чи готовий він очолити втретє уряд, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Я ніколи не ховався від відповідальності і готовий у будь-який час брати на себе це, оскільки для мене це не є проблемою».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря Рибакова (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід із коаліції. Зачитавши ці заяви, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я хочу сказати одне: хай ці люди спам’ятаються».