Коли та що у парламенті створюватимуть на уламках

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що висновок про те, чи може існувати коаліція після виходу з неї двох народних депутатів, має зробити Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

«Без виразної правової оцінки Конституційного Суду цю ситуацію не вирішити. Тому ті, хто в спересердя каже, що коаліції немає, трохи квапляться, а ті, хто говорить, що коаліція працюватиме, випереджають події», - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

Він відзначив, що коаліція працюватиме, коли у неї будуть підтверджені 226 голосів народних депутатів.

Експерт вважає, що вихід з коаліції двох депутатів суттєво вплине на «політичний порядок денний». За його словами, якщо на сьогодні склалося уявлення, що криза коаліції пов`язана з боротьбою між командами Президента і прем`єр-міністра, то сьогоднішній вихід з коаліції двох депутатів змінив цю ситуацію, оскільки було поставлено питання про корупцію і відповідальність уряду.

«Незалежно від того, наскільки це було розіграно депутатами, всі змушено тепер працювати з цим порядком денним. Я думаю, найближчим часом всі депутати і депутатські групи отримають моральне право як мінімум ставити питання про відповідальність уряду, антикорупційні розслідування», - сказав він.

А.ЄРМОЛАЄВ відзначив, що після виходу двох депутатів з коаліції створилися умови, за яких на засіданні фракції «Нашої України» або БЮТ було поставлено питання про розрив договору про створення коаліції. «Щойно це ставиться, буде запущено механізм нових коаліційних переговорів і, можливо, створення нової коаліції», - вважає А.ЄРМОЛАЄВ. Разом з тим він сумнівається, що нова коаліція з`явиться до кінця поточної сесії парламенту. На думку політолога, нинішня коаліція проіснує до середини липня і не більше.

Коментуючи подальший хід подій, А.ЄРМОЛАЄВ вважає за можливе «на осколках» нинішньої коаліції ближче до осені появу нової коаліції, яка буде змішаною за своїм складом. На думку політолога, до неї можуть увійти навколопрезидентські сили, Блок Литвина і, можливо, деякі «регіонали».

Другий варіант, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, більш ризикований, – у разі розпаду коаліції один з її учасників – БЮТ – застосує ті ж прийоми, що застосовувались у 2007 році. А саме: буде заблокована робота Верховної Ради і «підштовхуватимуться» дострокові вибори. «У цьому варіанті головний ризик – електоральні підсумки. Як показала київська кампанія, жодна з помаранчевих сил не має шансу отримати добрий результат», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, стійких політичних альянсів зараз у парламенті бути не може, але тимчасовий альянс орієнтовно на рік-півтора цілком можливий.