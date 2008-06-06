Янукович: ПР веде переговори

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що веде переговори про формат коаліції у Верховній Раді.

Як повідомляє Українська правда, про це він сказав сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу.

"Ми перебуваємо в переговорному процесі і в парламенті, і за межами парламенту. Це не є таємниця. Обговорюються різні можливі конфігурації коаліції і цей процес постійно іде", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, "є два можливих варіанти розвитку подій – це чи створення нового формату коаліції, чи дострокові вибори".

"Ми нікуди не поспішаємо. Але вже не хочеться бути сторонніми наглядачами як руйнується країна", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, руйнівні процеси в нинішній коаліції "ідуть давно".

"Де-факто коаліції давно вже немає, про це знають в суспільстві і в самій коаліції", - заявив лідер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що протягом діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО вона не реагувала на пропозиції опозиційного уряду. "На жаль, вони не використовують той потенціал, який є у опозиційного уряду", - поскаржився В.ЯНУКОВИЧ.

Він також висловився за обрання парламенту за відкритими списками.