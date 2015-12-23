Яценюк погрожує нардепам Санта Клаусом і голосуванням за бюджет 31 грудня

Про це у ході засідання уряду сказав прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Бюджет має бути прийнятий, всі закони про дохідну і витратну частини мають бути прийняті, всі компроміси ми знайшли, а це означає, якщо треба буде народним депутатам відзначати Новий рік у стінах Верховної Ради, так воно й буде, там і будемо відзначати – разом з урядом, - сказав він. - Ми знайдемо можливість, щоб члени парламенту підтримали країну насамперед».

При цьому Яценюк наголосив, що якщо бюджет не буде прийнято до 31 грудня, засідання парламенту відбудеться 31 грудня. «Санта-Клауса на 31 число (грудня - УНІАН) я обіцяю, якщо не буде проголосований бюджет. Я впевнений, що Санта-Клаус буде, якщо бюджет не приймуть, - сказав глава уряду. - Ми завтра (24 грудня - УНІАН) знову будемо в парламенті. Будемо обговорювати те, що вже обговорювали, всі компроміси вже знайдено, залишилося голосувати. Не буде (голосів - УНІАН) в четвер - буде в п`ятницю, не буде в п`ятницю - буде в суботу».