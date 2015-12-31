УКРОП привітав українців з Новим роком і подякував за підтримку

Рік боротьби й перемог Команда УКРОПу щиро дякує усім своїм однодумцям та патріотам України за підтримку!Разом з вами ми стали на шлях перемоги. І ми переконані, що нам до снаги побороти ворогів України, аби зробити нашу рідну країну сильнішою та заможнішою. Адже цього не зробить ніхто, крім нас.Слава Україні! Героям слава! Posted by УКРОП Українське об'єднання патріотів on Wednesday, 30 December 2015

Команда політичної партії УКРОП привітала українців із Новим роком та подякувала за підтримку.

Своє відеопривітання вони опублікували у Фейсбуці. "Щиро дякує усім своїм однодумцям та патріотам України за підтримку", - йдеться у привітанні.

"Разом з вами ми стали на шлях перемоги. І ми переконані, що нам до снаги побороти ворогів України, аби зробити нашу рідну країну сильнішою та заможнішою. Адже цього не зробить ніхто, крім нас. Слава Україні! Героям слава!", - йдеться у зверненні.