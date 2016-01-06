Радбез ООН починає роботу над резолюцією у відповідь на ядерне випробування КНДР

Рада Безпеки ООН негайно починає роботу над резолюцією з відповідними заходами на проведене КНДР ядерне випробування. Про це заявив 6 січня журналістам головує в РБ уругвайський дипломат Эльбио Росселлі, повідомляє ТАСС.

Члени Ради рішуче засудили випробування, побачивши в ньому "серйозне порушення" вже існуючих резолюцій, що забороняють Пхеньяну вести будь-яку діяльність, пов'язану з розробкою ядерної зброї та балістичних ракет. Як нагадав Росселлі, після підземного ядерного вибуху, проведеного КНДР в 2013 році, Радбез домовився вжити відповідних заходів у разі повторних випробувань.

"Згідно з цим рішенням члени Ради Безпеки негайно почнуть роботу над підготовкою нової резолюції, яка буде містити ці заходи", - сказав він, не уточнивши, які саме дії планує СБ. Очікується, що резолюція буде передбачати розширення вже існуючого режиму санкції відносно КНДР.

За підсумками наради СБ постійний представник Японії при ООН Мотохіде Йосікава підтвердив, що документ буде заснований на главі VII Статуту ООН, що припускає, зокрема, введення санкцій і застосування військової сили. "Яке саме буде зміст резолюції, нам ще належить обговорити", - зазначив він.

Раніше, 6 січня, Пхеньян оголосив про успішне випробування водневої бомби. Як йдеться в заяві уряду країни, поширеному по каналах інформаційного агентства ЦТАК, випробування "не мало негативного впливу на екологічну обстановку". За останні роки КНДР здійснила три ядерні випробування: 2006, 2009 і 2013 роках. У відповідь РБ ООН ввела відносно Пхеньяну різні санкції. Протягом останніх двох років республіка не проводила ядерних випробувань, обмежившись запуском балістичних ракет у відповідь на повномасштабні військові маневри Республіки Корея та США.

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Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН зібралася на екстрену зустріч у зв'язку з оголошеним в середу вранці КНДР випробуванням водневої бомби.

З ініціативою проведення засідання виступила Японія, з 1 січня стала непостійним членом РБ ООН.

Організація за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) підтвердила напередодні, що сейсмічна подія в КНДР стався в районі ядерного полігону цієї країни.

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За підсумками зустрічі РБ ООН у четвер у Відні пройде спеціальне засідання підготовчої комісії ОДВЗЯВ.

Раніше влада Північної Кореї повідомила про проведення в країні успішного випробування водневої бомби. Керівництво багатьох країн висловило невдоволення тим, що трапилося.