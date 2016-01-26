Фракція БПП виступила за зміни в коаліційній угоді

Про це заявив перший заступник голови цієї фракції Ігор Кононенко, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

«Фракція «БПП» прийняла рішення підтримати ідею внесення змін та доповнень до коаліційної угоди», - сказав він.

За його словами, «БПП» на засіданні Ради коаліції запропонує доповнити коаліційну угоду розділом про відповідальність за її виконання.

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«Наша позиція полягає в тому, що ключове питання угоди, це питання відповідальності та термінів виконання завдань. Ми плануємо винести цю пропозицію на засідання Ради коаліції і доповнити коаліційну угоду, в першу чергу, розділом про відповідальність за виконання завдань і терміни їх виконання», – заявив Кононенко.

Також, за його словами, згідно з регламентом, фракція «БПП» наполягатиме на звіті уряду у Верховній Раді. «Після заслуховування цього звіту ми будемо визначатися щодо кадрових ротацій в Кабінеті міністрів», – сказав Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про необхідність оновлення коаліційної угоди.

"Я виступаю за оновлення коаліційної угоди. З політичного маніфесту угода має бути перетворена на політично та юридично зобов'язуючий документ, з чітким графіком роботи та послідовністю кроків", - сказав він.

Крім того, голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк закликав до перегляду коаліційної угоди.

Коаліційна угода була парафована 21 листопада 2014 року представниками «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту», "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини". У вересні минулого року Радикальна партія заявила про вихід з коаліції.